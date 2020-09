Sensation in Monza! Gasly siegt bei Chaos-GP

Was für ein verrücktes Rennen in Monza! Pierre Gasly auf AlphaTauri gewann sensationell beim GP in Italien vor Carlos Sainz (McLaren) und Lance Stroll (Racing Point). Seit 2013 hatten nur jeweils die großen Teams Ferrari, Mercedes und Red Bull gesiegt.

"OH MY GOD!! WHAT DID WE JUST DO?! DID WE WIN THE ****** RACE?! WE DID IT AGAIN!!!" - @PierreGASLY, 2020#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/45BZqX15pw