Leclerc rast in Monza in Reifenstappel

Ferrari klebt weiter das Pech an den Reifen - Beim Italien-GP gab es einen Doppel-Ausfall.

Das stolze Traditionsteam Ferrari fährt in der Formel 1 derzeit hinterher und ausgerechnet beim Heim-GP gab es die peinliche Höchststrafe. Sebastina Vettel musste bereits in der 7. Runde mit einem Defekt an den Bremsen aufgeben. In der 25. Runde erwischt es dann seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Dieser kann sich aber nicht in die Box schleppen, sondern kracht mit vollem Tempo in den Reifenstappel.

SAFETY CAR (LAP 24/53)



The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica



Charles is out of the car and okay#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/BLUjaIGKwq September 6, 2020

Ein heftiger Unfall von Leclerc! Der Monegasse verlor die Kontrolle über sein Auto, ratterte durch das Kiesbett und landete in der Parabolica im Reifenstapel. "Ich bin okay", gab er über Funk Entwarnung. Das Safety Car kommt auf die Strecke.