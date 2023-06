So wird das Wetter am Spielberg-Wochenende

Das bevorstehende Formel 1-Wochenende in Spielberg im obersteirischen Aichfeld bringt laut Geosphere Austria einiges an Sonne, aber auch wechselhaftes Wetter.

Während der Donnerstag noch wolkenlos bleibt, zieht Freitagabend eine Gewitterfront über die Obersteiermark. Der Regen sollte aber am Samstag im Laufe des Tages nachlassen und bis zum Abend hin könnte sich wieder die Sonne durchsetzen. Der Sonntag mit dem Grand Prix dürfte abwechselnd Sonne und Wolken bringen.

Dem Meteorologen Christian Pehsl zufolge wird der Donnerstag der schönste Tag: Tagsüber wird es bis zu 26 Grad Celsius warm und Wolken dürften keine zu sehen sein. Wegen einer klaren Nacht wird es aber in der Früh mit sieben bis acht Grad Celsius für die Camper recht frisch sein. Der Freitag könnte ähnlich warm wie der Donnerstag werden, doch am Nachmittag dürften erste Regenschauer und Gewitter heranziehen. Das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag könnte daher nass werden.

Traumwetter zum Renn-Highlight

Die Strömungsfront wird wohl für eine nasse Nacht im Aichfeld sorgen und auch Samstagvormittag wird noch recht bewölkt sein. Auch Regen ist Samstagvormittag, wenn das Shootout für das Sprintrennen über die Bühne gehen wird, möglich. Erst am Nachmittag dürfte sich die Sonne wieder zeigen, ob sich das allerdings bis zum Sprintrennen ausgeht, ist unklar. Die Temperaturen steigen am Samstag, je nachdem wann sich die Sonne zeigt, wohl nicht auf viel mehr als 20 Grad Celsius.

Der Sonntag sieht wieder besser aus. Niederschlag sei da laut Pehsl kaum noch zu erwarten. Die Temperaturen steigen wieder auf 23 bis 24 Grad Celsius. "Es wird ein freundlicher Tag mit abwechselnd Sonne und Wolken", so der Meteorologe zur APA. Insgesamt wird am Wochenende keine Hitze erwartet und auch die Gewitterfront sollte nicht extrem ausfallen. Dennoch können Blitzschlag und Sturmböen am Freitag für Probleme sorgen. Die Nächte bleiben moderat kühl. Die kälteste Nacht ist jene auf den Donnerstag, danach sollten die Frühtemperaturen aber zweistellig bleiben.