Toprak Razgatlioglu schreibt WorldSBK-Rekordbücher neu

Vor dem Start ins Renn-Wochenende der Superbike-WM in Frankreich auf dem historischen Circuit de Nevers Magny-Cours ein kurzer Rückblick auf den Sonnenuntergangs-Thriller von Portugal. Dieser bescherte uns Geschichte in Hülle & Fülle und läutete eine neue Ära für zukünftige Rekordjagden ein.

Ein Wochenende, an dem eine neue Allzeit-Siegesserie in der WorldSBK aufgestellt wurde, gespenstische Zahlen aufliefen und beeindruckende Starts in der ersten Runde zu sehen waren.

Diese Statistiken erzählen wichtige Geschichten:

365 – 365 Punkte für Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), die zweithöchste Punktzahl, die ein Fahrer im Dreier-Rennen-Format nach 21 Rennen seit 2019 erreicht hat. Der Spitzenreiter ist Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) mit 391 Punkten aus dem letzten Jahr.

300 – Das 300. Rennen in den Punkterängen für Ducati; sie liegen mit 344 aus den Jahren 1991 bis 2005 nur vor ihrem eigenen Rekord.

100 – Alvaro Bautista wurde der siebte Fahrer in der WorldSBK, der 100 Podestplätze erreichte. Sein 100. Podiumsplatz gelang ihm in Rennen 1 in Portimao.

54 – Es war ein 54. Sieg für die #54, da Toprak Razgatlioglu seinen vierten Dreierpack in Folge holte. Er ist der erste Fahrer, der dies erreicht hat. Außerdem zog er in der ewigen Bestenliste der Sieger an Troy Bayliss vorbei und liegt nun auf Platz vier.

43 – Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) steht nach Rennen 2 in Portimao bei 43 Podestplätzen, damit hat er einen mehr als der Weltmeister von 2014, Sylvain Guintoli.

39 – Xavi Vierge (Team HRC) konnte in den Startrunden 2024 bisher insgesamt 39 Positionen gegenüber seinen Startplätzen gutmachen, 20 davon in den letzten beiden Runden. Hinzu kommt, dass er seit dem Superpole Race in Misano immer Positionen gutmachen konnte, mit Ausnahme von Rennen 2 in Portimao, wo er auf Platz 7 startete und die erste Runde ebenfalls auf Platz 7 beendete, obwohl er im ersten Sektor sogar auf Platz 5 lag.

22/2 – 22 Frontrow-Starts für die #22 von Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), der am Sonntag in Portimao zwei Podestplätze holte. Es war auch seine zweite P2-Startposition in Folge in Portugal, nach der vom letzten Jahr und seiner vierten Frontrow für Kawasaki dort in fünf Rennen, wobei er 2021 fehlte.

17 – Mit seiner 17. Poleposition zog Toprak Razgatlioglu in der ewigen Bestenliste der Pole-Setter mit Doug Polen gleich und liegt nun auf Platz sechs.

15 – Schon nach sieben Runden erlebt Toprak mit insgesamt 15 Siegen seine beste Saison.

13 – Neben seinen 54 Siegen stellte Toprak auch einen neuen Rekord für Siege in Folge auf – 13, womit er die vorherige Bestmarke von 11 von Jonathan Rea und Alvaro Bautista übertraf.

9 – Rennen 2 bescherte Alex Lowes seinen neunten Podestplatz des Jahres und damit die Einstellung seiner besten Saisonleistung von 2019.

5 – Fünf Poles im Jahr 2024 für Toprak, ein neuer persönlicher Rekord, der seine Bestleistung von vier aus den Jahren 2022 und 2023 übertrifft.

4 – Zum fünften Mal in diesem Jahr belegte ein BMW-Pilot Platz 4; keiner davon ging an Razgatlioglu, sondern an drei verschiedene BMW-Fahrer (Van der Mark und Redding zweimal und Gerloff einmal).

4 – Das beste Ergebnis des Jahres für Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) mit Platz 4 in Rennen 1, was seinem bisherigen besten Ergebnis mit BMW auf derselben Strecke entspricht.

1 – Zum ersten Mal in seiner WorldSBK-Karriere führte Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) in Rennen 1 in Portimao eine Runde an.

0,035 Sekunden – Der knappste Zieleinlauf der Saison 2024 in Rennen 2 beim "Drag-Race" zwischen Sieger Toprak (BMW) & Bautista (Ducati). 2023 hatte die Ducati des aktuellen Weltmeisters Alvaro Bautista gegen Topraks Yamaha im "Drag-Race" mit 0,126 Sekunden Vorsprung die Nase vorne.

Aktueller WM-Stand in der Superbike-WM

Nach 7 von 12 Rennen 1. Toprak Razgatlioglu TUR BMW 365 Punkte 2. Nicolo Bulega ITA Ducati 273 3. Alvaro Bautista ESP Ducati 223 4. Alex Lowes ENG Kawasaki 213 5. Andrea Locatelli ITA Yamaha 155

So geht es weiter:

Weiter geht es mit der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft vom 6. bis 8. September in Frankreich auf dem historischen Circuit de Nevers Magny-Cours.

Freitag, 6. September

10:20 - 11:05: Freies Training 1

15:00 - 15:45: Freies Training 2



Samstag, 7. September:

09:00 - 09:20: Freies Training 3

11:00 - 11:15: Superpole

14:00: Race 1 (21 Runden)

Sonntag, 8. September:

09:00 - 09:10: WarmUp

11:00: WorldSBK - Superpole Race (10 Runden)

15:30: WorldSBK - Race 2 (21 Runden)

Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit.