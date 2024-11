Traum geplatzt: Kein Formel-1-Comeback für Mick Schumacher

Mick Schumachers Chancen auf ein Formel-1-Comeback gelten als kaum noch intakt, ein starker Brasilianer dürfte hingegen die besten Karten auf einen Platz im neuen Audi-Team haben.

Mick Schumachers Hoffnungen auf ein Comeback in der Formel 1 als Stammfahrer scheinen geringer denn je zu sein. Medienberichten zufolge soll nämlich nicht er, sondern der hochtalentierte Brasilianer Gabriel Bortoleto den begehrten Platz im neuen Audi-Team neben Nico Hülkenberg einnehmen. Bortoleto führt heuer die Formel-2-Gesamtwertung an und dürfte trotz seiner aktuellen Rolle als Entwicklungsfahrer für McLaren bei Audi fest im Sattel sitzen.

Mick Schumacher ist seinerseits seit 2023 Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes, nachdem er zuvor zwei Jahre lang als Formel-1-Pilot für das amerikanische Haas-Team agierte. Auch wenn Audi-Projektleiter Mattia Binotto betonte, dass der 25-jährige Deutsche auf der Liste stehe, wird sein Name mittlerweile kaum noch erwähnt. Die Entscheidungen im Audi-Team dürften feststehen: Hülkenberg wird von Haas zu Sauber wechseln, während Bortoleto anstelle des punktelosen Valtteri Bottas ins Cockpit steigt.

Schumachers Situation sorgt aber nicht für die einzigen Schlagzeilen in Sachen Transfers: So wird der Argentinier Franco Colapinto als möglicher Kandidat für Red Bull gehandelt, was die Spekulationen um einen möglichen Platz neben Max Verstappen anheizt. Während der junge Südamerikaner bis zum Saisonende für Williams fährt, steht Carlos Sainz schon für die nächste Saison bereit.