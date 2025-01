Vierjährige unterschreibt Vertrag bei Rennfahr-Management

Die vierjährige Emily unterschreibt einen Vertrag mit einer spanischen Motorsport-Management.

Sie hat bei Instagram fast 43.000 Follower und beeindruckt mit ihren Go-Kart-Videos schon Usain Bolt, Schauspieler Patrick Dempsey und Rennfahrer Jordan Anderson. Jetzt hat Emily einen Vertrag mit der spanischen Motorsportfirma Acct Management.

Über Instagram entdeckt

Der CEO von Acct Management, Tom Claessen, hat ihre Videos auf den sozialen Medien entdeckt und nahm sehr schnell den Kontakt mit ihrem Vater auf. Nach einigen Telefonaten wurde sie mit ihrer Familie zum Formel-1-Rennen in Monza eingeladen. Claessen stellte Emily dort sogar einigen Formel-1-Fahrern vor.

Sein Ziel ist es, die Karriere der Vierjährigen zu fördern. Claessen sieht in ihr viel Potenzial und eine echte Leidenschaft für den Motorsport. Laut seinem Plan sollte Emily in wenigen Jahren ihre ersten Rennen bestreiten. Doch aktuell wollen er und seine Firma sich mehr auf die Social-Media-Inhalte und möglichen Sponsoren konzentrieren.

Familie im Glück

Für die Familie ist es am wichtigsten, dass Emily ihren Traum erfüllt und Profirennfahrerin wird. Sie überlegen auch, an das Auswandern, wenn dies der Karriere weiterhelfen kann. Über schulische Pläne machen sich die Eltern noch keine Gedanken und würden sich erst in der Zukunft entwickeln.