× WM-Leader Toprak Razgatlioglu jagt mit BMW Superbike-Rekord

Das WorldSBK-Starterfeld macht sich auf den Weg nach Portimao (POR) zu einer Sonnenuntergangs-Show. WM-Leader Toprak Razgatlioglu hat einen Rekord im Visier.

Die Saison 2024 der MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft startet in Portugal in die nächste Runde. Das Fahrerlager macht sich auf den Weg zum atemberaubenden Autodromo Internacional do Algarve für ein Wochenende, das mit Sicherheit eine Achterbahnfahrt wird. Mit der zusätzlichen Herausforderung eines Abendprogramms, wenn die Sonne über der Algarveküste untergeht, könnte die portugiesische Pirelli-Runde die Strecke sein, auf der Geschichte geschrieben wird.

Razgatlioglu will WorldSBK-Geschichte schreiben

Die große Story vor dem Rennen in Portimao ist die Möglichkeit, dass Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) Geschichte schreibt. Mit zehn Siegen in Folge liegt er nur noch einen Sieg hinter Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) und Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) und kommt nach seinem Sieg-Hattrick beim letzten Rennen in Most (CZE) voller Selbstvertrauen nach Portugal.

© WorldSBK ×

"El Turco", der in den letzten Jahren in Portimao für seine Sprünge in Kurve 9 bekannt ist, kann bei einem Sieg am Samstag im Rennen 1 und dem Superpole Rennen am Sonntag 12 Siege in Folge und eine Rekord-Siegesserie einfahren.

Bulega, Bautista & van der Mark wollen Party crashen

WorldSSP-Weltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) ist Razgatlioglus engster Verfolger im Titelrennen und liegt 64 Punkte hinter dem türkischen Star. In der WorldSBK feiert der Italiener in Portimao sein Debüt, war aber in der Supersport-WM auf dem portugiesischen Kurs erfolgreich, gewann Rennen 1 im Jahr 2023 und wurde Zweiter in Rennen 2. Topraks Teamkollege Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) hofft nach seinen letzten Sieg in Portimao beim Tissot Superpole Race im Jahr 2021 wieder auf das Podium fahren zu können. WM dritter Bautista hofft nach seinem punktlosen Sonntag beim Rennen letzte Woche in Most (CZE) auf Erholung. Im vorjahr dominierte der Spanier das Portugal-Wochenende und fuhr mit drei siegen einem Hattrick ein.

So läuft das Suberbike-Wochenende in Portimao:

Freitag, 9. August:

14:15-15:00 - WorldSBK Freies Training 1

19:00-19:45 - WorldSBK Freies Training 2

Samstag, 10. August:

13:10-13:30 - WorldSBK Freies Training 3

15:45-16:00 - WorldSBK Superpole

19:00 - WorldSBK Rennen 1 (20 Runden)

Sonntag, 11. August:

13:00-13:10 - WorldSBK Aufwärmrunde15:45 - WorldSBK Superpole Rennen (10 Runden)19:00 - WorldSBK Rennen 2 (20 Runden)