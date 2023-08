Manuel Neuer fliegt wieder! Auf diese Meldung haben die Fans des FC Bayern München lange gewartet.

Der 37-jährige Kapitän absolvierte am Mittwoch die ersten Übungen nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch am Trainingsplatz an der Säbener Straße. Bayern-Tormanntrainer Michael Rechner brachte Neuer unter der Aufsicht von Orthopäden Jochen Hahne ordentlich ins Schwitzen. Nach jeder Übung gab es einen Check, ob die verletzte rechte Wade der Belastung auch Stand hält. Dann der Schreck-Moment: Neuer knickt um, sofort eilt Reha-Trainer Knut Stamer auf den Platz. Wieder folgt ein kurzer Check, kurz darauf übt Neuer Abstöße und liefert sich mit Rechner ein Duell im Lattenschießen.

Tuchel lobt Neuer und holt doch neuen Goalie

Fakt ist: Neuer plagt sich im Training. Ob es für ein Comeback Mitte September reicht, bleibt aber weiter offen. Trainer Thomas Tuchel (49) sagte vor einer Woche jedenfalls: „Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen bei ihm mit einem Wiedereinstieg ins Training.“ Doch die Bayern-Bosse gehen bei der Tormann-Situation lieber auf Nummer sicher. Mit Daniel Peretz (23) steht ein weiterer Goalie vor der Verpflichtung. Peretz absolviert in den kommenden Tagen den obligatorischen Medizincheck . Die Bayern überweisen seinem Noch-Arbeitgeber Maccabi Tel Aviv fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Peretz erhält in München einen Vertrag bis 2026.