× NHL: Reinbacher rockt bei Debüt für Rekordmeister Montreal

Vorarlberger Jungstar (18) beweist bei den Montreal Canadiens sein Talent.

David Reinbacher hat am Montag im Dress der Montreal Canadiens sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Der 18-Jährige bereitete beim ersten Saison-Testspiel des Clubs der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) gegen die New Jersey Devils einen Treffer vor, die Partie ging 2:4 verloren. Einen Platz im Kader der Canadiens zu ergattern, wird für den Vorarlberger Verteidiger aber wohl trotzdem schwierig. Optionen sind die AHL oder die Rückkehr zum Schweizer Club EHC Kloten.

© Getty ×

Sieben Kilogramm zugenommen

Reinbacher ist einer von 72 Spielern, darunter 23 Verteidiger, die vor einer Woche mit Fitness- und Medizinchecks im Sportzentrum Brossard, einem Vorort von Montreal, die Vorbereitung starteten. Der Vorarlberger , im heurigen Juni von den Canadiens als Fünfter gedraftet, hat beim Turnier in Buffalo erste Erfahrungen im Montreal-Trikot sammeln können. "Ich konnte viel lernen", betonte Reinbacher, der über den Sommer sieben Kilogramm ("Viel Essen und trainieren") Gewicht zulegte.