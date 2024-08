NHL-Star (31) totgefahren: Einen Tag vor Hochzeit der Schwester

Es ist ein unglaubliches Drama.

Der Star der Columbus Blue Jackets, Johnny Gaudreau, kam am Donnerstagabend zusammen mit seinem Bruder Matthew bei einem Fahrradunfall in New Jersey auf tragische Weise ums Leben.

Beim Fahrradfahren

Gaudreau, ein 31-jähriger NHL-Veteran, der die letzten beiden Saisons bei den Blue Jackets verbracht hatte, soll zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem 29-jährigen Matthew in Oldmans Township Rad gefahren sein.

Vor der Hochzeit der Schwester

Es wird angenommen, dass die beiden Brüder am Vorabend der Hochzeit ihrer Schwester Katie starben. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer – der 43-jährige Sean M. Higgins aus Woodstown, New Jersey – zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Er wurde wegen zweifacher Tötung mit Fahrzeugen ohne Kaution oder Kaution angeklagt. Es wird angenommen, dass die Gaudreau-Brüder am Vorabend der Hochzeit ihrer Schwester Katie starben, bei der sie an diesem Tag als Trauzeugen erwartet wurden.