Auch US-Basketballerinnen mit Olympia-Triumph

Die USA zeigen ihre Basketball-Dominanz nach dem Triumph der Herren auch beim olympischen Damen-Finale - Gegen Japan feierte man die 7. Gold-Medaille in Folge.

Einen Tag nach dem Männer-Team haben auch die amerikanischen Frauen ihr nächstes olympisches Gold im Basketball gewonnen. Die favorisierte US-Auswahl besiegte im Finale in der Saitama Super Arena in Tokio Gastgeber Japan souverän mit 90:75 (50:39). Erfolgreichste Werferin am Sonntag war Brittney Griner mit 30 Punkten. Es war der siebente Olympia-Titel in Serie für die US-Basketballerinnen und ihr neunter insgesamt.

Am Samstag hatten schon ihre Landsmänner um NBA-Star Kevin Durant durch ein 87:82 (44:39) gegen Frankreich zum 16. Mal Olympia-Gold gewonnen - und zum vierten Mal nacheinander.