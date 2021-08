Basketball-Superstar Kevin Durant bleibt in Brooklyn. Die Nets lassen sich die Verlängerung ihres Aushängeschildes einiges kosten.

Durants Manager Rich Kleiman kündigte am Freitag an, dass er seinen Vertrag bei dem NBA-Team um 198 Millionen Dollar (167 Mio. Euro) für vier Jahre verlängern will. Der zweifache NBA-Gewinner mit den Golden State Warriors war vergangene Saison zu den Nets gekommen, nachdem er 2019/20 wegen eines Achillessehnenrisses verpasst hatte, und absolvierte wegen Blessuren und eines positiven Coronatests nur 35 Matches.

Neuer Vertrag bis 2026 sprengt Grenze

Die Nets schieden im Conference-Halbfinale gegen Milwaukee aus, Durant sorgte aber mit 48 Punkten für einen NBA-Rekord für das siebente Spiel. Nach Angaben der Medien-Plattform Boardroom wird Durant mit dem neuen Kontrakt bis 2026 die 500-Millionen-Dollar-Grenze an Vertragseinnahmen überschreiten. Durant bestritt am Samstag mit dem US-Team in Tokio das Olympia-Finale gegen Frankreich.

Auch Leonard vor Verlängerung bei Clippers

Kawhi Leonard, zweifacher MVP der NBA-Finals, wird indessen laut Medienberichten wieder bei den Los Angeles Clippers unterschreiben, für die er seit 2019 gespielt hat. Finanzielle Details und die Länge des Engagements müssen demnach aber noch ausverhandelt werden.