Heute legt Pöltl in NBA los

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs treffen beim NBA-Auftakt auf Orlando.

Jakob Pöltl startet mit größerer Verantwortung in seine sechste NBA-Saison. Die San Antonio Spurs gehen nach Abgängen von Topscorer De-Mar DeRozan und der Routiniers Patty Mills und Rudy Gay verjüngt in die Saison. Der 26-jährige Pöltl ist nun der sechstälteste Profi im Kader. Er soll vermehrt eine Führungsrolle übernehmen. Auf die Spurs dürfte aber wie zuletzt eine schwierige Saison warten. Zweimal verpasste San Antonio in Folge das Play-off. Auch heuer hängen die Trauben in der Western Conference hoch.

Pöltl und die Spurs sind nur in Außenseiterrolle

"Das Ziel ist immer, in die Play-offs zu kommen. Der Westen ist tough, keine Frage, und wir wissen natürlich, dass wir eine Außenseiterrolle innehaben", sagt der Wiener. In der Nacht auf Donnerstag (2.30 Uhr) geht es für ihn und die Spurs zu Hause gegen Orlando Magic los. Pöltl: "Wenn wir den Rebound kontrollieren, haben wir gute Chancen zu gewinnen."