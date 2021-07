Das Straßenrennen war noch nicht vorbei, da machte Wikipedia Anna Kiesenhofer schon zur Gold-Gewinnerin.

Beim olympischen Straßenrennen der Rad-Damen raste Anna Kiesenhofer mit einer erstaunlichen Leistung zu Österreichs erstem Gold. Gleich von Beginn an wollte die gebürtige Mistelbacherin keine Zeit verlieren, trat in die Pedale und löste sich vom Hauptfeld, um bis zum Schluss an der Spitze zu verweilen. Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia wollte diesen historischen Meilenstein für die Österreicherin auf ihrer persönlichen Biographie-Seite anscheinend besonders schnell aktuell halten. Einem Twitter-User ist der Schnellschuss aufgefallen.

Auf Wikipedia hat Anna Kiesenhofer schon Gold gewonnen. 12 km bevor sie im Ziel ist.#Tokyo2020 pic.twitter.com/r4aLCYJKav — Freizeitrobin_2.0 (@Freizeitr0bin) July 25, 2021

Laut dem Social-Media-User soll Wikipedia Anna Kiesenhofer schon 12 Kilometer vor dem Ziel als Gold-Gewinnerin gelistet haben.

Am Ende kam es dann tatsächlich zur großen Sensation. Die 30-Jährige kam als Erste durchs Ziel und holt das erste österreichische Olympia-Gold seit 2004.