Los Angeles präsentiert Schauplätze für die Sommerspiele 2028

Das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles hat am Dienstag die Schauplätze für das Großereignis bekanntgegeben.

So wird Beach-Volleyball am Alamitos Beach in Long Beach gespielt werden. In Long Beach werden auch die Medaillen im Küstenrudern, Klettern und Schießen vergeben werden. Baseball wurde in das Dodger Stadium gelegt, Triathlon zum Venice Beach. In Anaheim wird Volleyball gespielt werden, Squash-Freunde werden ins Fernando Valley pilgern.

Den Surfern wurde der Trestles Beach in San Clemente zugeteilt. Die Boxer werden in den ersten Runden im Peacock Theatre zu Gast sein, um die Medaillen wird es in der Arena im Zentrum der Stadt gehen.