Nehammer eröffnete Österreich-Haus in Paris

Das Sport-Event biete Gelegenheit, Österreich international zu bewerben.

Die Olympischen Spiele sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die teilnehmenden Länder nutzen das Sportgroßereignis auch dazu, sich international als Wirtschaftsstandort oder Urlaubsdestination zu positionieren. "Das Österreich-Haus bei den Olympischen Spielen ist seit vielen Jahren ein Botschafter der weltberühmten österreichischen Gastfreundschaft", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) laut Aussendung bei der Eröffnung des Hauses Donnerstagabend in Paris.

Das Haus biete es einen Rückzugsort für die 80 teilnehmenden Athletinnen und Athleten aus Österreich und diene als ideale Plattform zur Präsentation Österreichs.

"Die Olympischen Spiele sind eine einzigartige Chance, um vor allem auch die Marke Österreich auf einer internationalen Bühne zu präsentieren", bekräftigte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Heimische Betriebe könnten so bestehende Partnerschaften ausbauen sowie neue Exportmärkte und Geschäftsmöglichkeiten erschließen. "Für Österreich als Tourismusland gilt es den unglaublichen Werbewert vor Ort zu nutzen, um die Lust auf Urlaub in Österreich zu wecken", so Kraus-Winkler.

Mehr als 372 Millionen Menschen hätten beispielsweise die Olympischen Sommerspiele Tokio 2020 allein in Europa gesehen. Weltweit seien es zuletzt 3,05 Milliarden Zuseherinnen und Zuseher gewesen. Olympia generiere dabei über 10.000 Stunden an Sport Content.

Tourismus-Werbung

"Österreich ist bei französischen Gästen besonders als Sommerreiseziel beliebt. Wir punkten bei den Franzosen mit unserer Kultur, nachhaltigen Angeboten und den vielen Möglichkeiten für Aktivurlaub", so die Geschäftsführerin der nationalen Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger.

Das Potenzial ist da noch groß: Französische Gäste buchten im abgelaufenen Jahr 1,64 Millionen Nächtigungen in Österreich - immerhin um fast 19 Prozent mehr als im Jahr davor, aber nur ein Anteil in Höhe von 1,08 Prozent an den Gesamtnächtigungen. Insgesamt kamen 2023 etwa 535.000 Urlauberinnen und Urlauber aus Frankreich nach Österreich - ein Plus von 24 Prozent gegenüber 2022. Der Anteil an den gesamten Gästeankünften lag damit bei 1,18 Prozent.

Bereits seit den 1960er-Jahren nutzt Österreich die internationale Bühne der Olympischen Winterspiele, um mit dem "Österreich-Haus" die Republik zu repräsentieren, seit 2004 gibt es auch bei Olympischen Sommerspielen ein "Österreich-Haus".

Bei den Olympischen Spielen in Paris treten insgesamt 10.500 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in 28 Olympischen und 22 Paralympischen Sportarten an.