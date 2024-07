Polcanova stürmt ins Achtelfinale

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova steht beim Olympia-Einzelturnier in Paris im Achtelfinale und hat damit zumindest Platz neun wie in Tokio 2021 sicher.

Die 29-Jährige besiegte am Montag in der Arena "Paris Süd" in der letzten Session des Tages die Portugiesin Jieni Shao 4:2 (-10,9,7,3,-12,7). Um das Viertelfinale geht es für Polcanova am Mittwoch gegen die Siegerin der Dienstag-Partie zwischen der Rumänin Bernadette Szöcsz und der Ukrainerin Margaryta Pesotska.

Gegen die gebürtige Chinesin Shao erhöhte Polcanova im Head-to-Head auf 5:3. Beim davor letzten Duell der beiden hatte sich die Ibererin bei der Team-WM durchgesetzt, davor war Polcanova in der Champions League siegreich geblieben. Diesmal vergab Österreichs Nummer eins vorerst einmal einen geglückten Start. Nach 0:2-Rückstand führte Polcanova im ersten Satz zwar 8:2, Shao kam aber heran, wehrte per Netzball wenig später einen Satzball ab und verwertete ihren ersten. Den Ausgleich schaffte Polcanova nach ebenso knappem Verlauf mit ihrem ersten Satzball.

Letzte rot-weiß-rote Hoffnung

Ab da lief es besser für Österreichs einzig verbliebenen Tischtennis-Beitrag bei diesen Spielen, nachdem Daniel Habesohn am Vormittag im Einzelturnier der Männer ausgeschieden war. Mit 11:7 und 11:3 ging Polcanova mit 3:1 in Sätzen in Front, wobei die Konzentration durch die Jubelstürme des französischen Publikums auf eine harte Probe gestellt wurde. Auf dem Nebentisch holte Lokalmatador Alexis Lebrun einen gefeierten Sieg. Nach dieser Partie ging es ruhiger zu in der Halle, doch Polcanova konnte den Sack vorerst nicht zumachen.

Zwei Matchbälle ließ die Weltranglisten-23. im fünften Satz ungenutzt, Shao nutzte ihren zweiten zum 2:3. In der nächsten Runde bekommt sie es auf alle Fälle mit einer guten Bekannten zu tun. Mit der als Nummer fünf gesetzten Szöcs ist die Nummer 15 des Turniers 2022 in München Doppel-Europameisterin geworden. Szöcs ist Weltranglisten-Zehnte und würde damit zumindest leicht favorisiert in die Partie gehen. Mit Pesotska hat Polcanova eine Zeit lang bei Linz AG Froschberg zusammengespielt.