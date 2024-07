Karriere-Ende nach Paris: Tennis-Star Angelique Kerber hört auf

Angelique Kerber (36) hat ihren Rücktritt vom Profitennis angekündigt, mit den Olympischen Spielen 2024 in Paris als ihrem letzten großen Auftritt.

In einer emotionalen Nachricht erklärte sie, dass sie sich schweren Herzens verabschiede, obwohl sie den Sport liebe und die vielen Erinnerungen und Chancen, die er ihr geboten habe, schätze. Ihre Karriere führte sie an die Spitze der Weltrangliste und brachte ihr drei Grand-Slam-Titel ein, darunter ein unvergesslicher Sieg gegen Serena Williams in Wimbledon 2018.

2016 war das Jahr ihres großen Durchbruchs, als sie sowohl die Australian Open als auch die US Open gewann und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Silber holte. Trotz eines Comebacks nach der Geburt ihrer Tochter Liana konnte sie ihre frühere Form nicht wiederfinden. Die Konkurrenz ist härter geworden und das ständige Ausscheiden in der ersten Runde entsprach nicht ihrem eigenen Anspruch.

Rolle als Mutter fordert Kerber

Aber das Leben nach dem Tennis wird für Kerber alles andere als langweilig. Ihre Rolle als Mutter fordert sie heraus, und ihre Tennis-Akademie in Polen ist ihr Herzensprojekt. Außerdem bleibt sie dem Tennis treu, möglicherweise als Turnierdirektorin in Berlin, wo sie weiterhin ihre Leidenschaft und Expertise einbringen könnte.