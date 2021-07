Terror-Soldat? Wirbel um Irans Gold-Gewinner

Der iranische Sportschütze Javad Foroughi ist überlegen Olympia-Sieger der Luftpistole geworden. Doch wieviel Erfahrung hat der 41-Jährige eigentlich schon im Schießen? Fakt ist: Er ist langjähriges Mitglied der Revolutionsgarden (IRGC) des islamistischen Mullahregimes, die von den USA als Terrororganisation gelistet sind.

Als Terrorist soll er von 2012 bis 2018 mehrere Menschen in Syrien getötet haben und trotzdem ist er bei Olympia dabei und stiehlt anderen die Show. Laut iranischer Staatsmedien arbeitete Foroughi als Pfleger in einem Krankenhaus der IRGC in Teheran. Angeblich habe er sich im dortigen Keller das Schießen beigebracht. Aber: In einem TV-Interview Anfang Mai sprach Foroughi auch über seine Zeit in Syrien – dort kämpfte die Quds-Force auf Seiten des Diktators Assad. Foroughi erklärt, er habe Wachdienste geleistet, sich auf "Gegenangriffe" vorbereitet.

Iran won its first medal in Tokyo which is also their first ever Olympics medal in shooting: Javad Foroughi won gold in Men’s 10M Air Pistol and broke the Olympics record today.

