Bronze für finnische Eishockey-Frauen nach Sieg über Schweiz

Die finnischen Eishockey-Frauen haben die olympische Bronze-Medaille gewonnen.

Das Team besiegte am Mittwoch bei den Winterspielen in Peking im Spiel um Platz drei die Schweiz mit 4:0 (1:0,0:0,3:0). Vivi Vainikka (12.), Susanna Tapani (44.), Nelli Laitinen (55.) und Michelle Karvinen (60.) erzielten die Treffer. Finnlands Frauen hatten schon 1998, 2010 und 2018 Bronze gewonnen. Rekord-Olympiasieger Kanada und die USA bestreiten am Donnerstag (5.10 Uhr MEZ) das Finale.

Am Montag hatten die Kanadierinnen das erste Halbfinale gegen die Schweiz mühelos mit 10:3 für sich entschieden. 2018-Olympiasieger USA war mit 4:1 gegen Finnland erfolgreich. Seit Frauen-Eishockey 1998 olympisch wurde, hat der viermalige Olympiasieger Kanada das Endspiel bisher noch nie verpasst. Vor vier Jahren in Pyeongchang behielten allerdings die US-Frauen die Oberhand. Das US-Team hatte nur 2006 in Turin das Endspiel verpasst.