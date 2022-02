Russinnen siegen in Staffel vor Deutschland

Die siebente von zwölf zu vergebenden Langlauf-Goldmedaillen geht an das Russische Olympische Komitee.

Das Quartett Julia Stupak, Natalia Neprjajewa, Tatjana Sorina und Veronika Stepanowa hat am Samstag die 4x5-km-Staffel der Frauen in 50:28,3 Minuten gewonnen. Überraschend auf Platz zwei landete Deutschland, das 5,3 Sekunden hinter den Russinnen ins Ziel kam. Bronze holte Schweden (+18,1). Österreich war in diesem Bewerb nicht am Start.



Für die zuletzt gebeutelten deutschen Langläuferinnen und Langläufer war es die erste Medaille bei Winterspielen seit 2014. Dafür blieben die Norwegerinnen und somit auch die als Zweite ins Rennen gegangene Doppel-Olympiasiegerin Therese Johaug überraschend ohne Edelmetall.