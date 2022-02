BRONZE! Greiderer holt Kombi-Medaille

Bronze! Kombinierer Lukas Greiderer holt Österreichs neunte Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

Der Tiroler Lukas Greiderer hat mit dem Gewinn der Bronzemedaille für einen erfreulichen Einstand der Nordischen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen von Peking gesorgt. Gold im Normalschanzen-Bewerb schnappte sich am Mittwoch in Zhangjiakou der Deutsche Vinzenz Geiger vor Jörgen Graabak aus Norwegen. Weltcupleader Johannes Lamparter kam nach anfänglicher Nervosität beim Olympia-Debüt auf Platz vier.



Österreichs Kombinierer haben damit seit den Spielen 2002 immer zumindest eine Olympia-Medaille geholt. In Peking sorgte Greiderer nach Slalom-Silber von Katharina Liensberger für die neunte österreichische Podestplatzierung.