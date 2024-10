Olympiasiegerin wird jetzt Erotik-Model

Spannender Karriereweg.

Die deutsche Olympiasiegerin im Bobfahren, Lisa Buckwitz, erregt derzeit viel Aufmerksamkeit durch einen neuen Schritt in ihrer Karriere: Sie hat einen Vertrag mit der Erotikplattform OnlyFans unterzeichnet.

Die Wintersportlerin, die 2018 olympisches Gold gewann, zeigt sich bereits auf Instagram gerne von ihrer freizügigen Seite und posierte auch schon für den Playboy. Ihr aktueller Sponsordeal mit OnlyFans sorgt nun für Gesprächsstoff.

Zusammenarbeit mit Spitzensportlerinnen

Mit diesem Engagement verfolgt die Plattform das Ziel, ihr Image durch die Zusammenarbeit mit Spitzensportlerinnen und -sportlern aufzuwerten. Buckwitz hat sich ab dem 1. November zunächst für ein Jahr verpflichtet. Nacktfotos gehören zwar nicht zu den vereinbarten Inhalten, jedoch plant sie, exklusive Beiträge zu posten, Live-Videos anzubieten und Fragen von Fans zu beantworten.

"Echte Chance"

Der deutschen "Bild"-Zeitung sagte die Sportlerin: "Für mich ist es eine echte Chance, den Menschen zu zeigen, was es bedeutet, in diesem Sport auf höchstem Niveau zu kämpfen – jenseits der Wettkampf-Momente. Diese Plattform ermöglicht es mir, auf einer persönlichen Ebene mit meinen Fans in Kontakt zu treten, und mich mit Menschen zu vernetzen, die sich wirklich für den Leistungssport und meinen Weg darin interessieren."