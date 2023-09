Du bist ein echter Fußball-Experte? Dann beweise dein Wissen beim großen BONUS.DIRECT Tipp-Spiel und gewinne bis zu 1000 Euro!

Österreichs Star-Trainer Oliver Glasner tippt exklusiv für BONUS.DIRECT die Ergebnisse der aktuellen Runde der deutschen Bundesliga. Und jede Runde hast du die Chance zu beweisen, dass du der größere Fußball-Experte bist.

Und wir belohnen deine Expertise mit barer Münze. Wenn du alle 9 Ergebnisse der aktuellen Runde richtig tippst, gewinnst du einen 1000 Euro Wettgutschein bei einem ausgewählten Wettanbieter. Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern, die besser als Oli tippen, 5x 100 Euro Wettgutscheine. Und die Teilnahme ist natürlich gratis!

So tippt Oliver Glasner den 4. Spieltag der deutschen Bundesliga

Für die 4. Runde der deutschen Bundesliga sieht Oliver einige Überraschungen und vor allem hart umkämpfte Partien. Für Borussia Dortmund (auswärts gegen Freiburg) und seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt (auswärts gegen Bochum) geht es darum, in der Tabelle nach einem durchwachsenen Start nach oben zu klettern.

Mehr als ein Unentschieden traut Oliver jedoch keinem der beiden Teams zu. Im Spitzenduell gegen Leverkusen sieht Glasner die Bayern im Vorteil. Wie die aktuellen Wettquoten jedoch zeigen, ist das alles andere als eine “gmaade Wiesn”.

Alle Tipps von Oliver fndest du bei uns auf BONUS.DIRECT. Schau doch gleich mal vorbei, denn auf BONUS.DIRECT gibt es alles, was das Sportwetten-Herz begehrt, wie Gutscheine, Freiwetten, und die garantiert besten Bonusangebote!

BONUS.DIRECT: Die besten Bonus-Angebote für Sportwetten!

Bei BONUS.DIRECT verhandeln wir für dich die besten Angebote für Sportwetten. Und dank unserer fortschrittlichen Plattform geht das in Minutenschnelle! So erhältst du viele Angebote, die es nirgendwo sonst gibt. Egal ob Bonusangebote, Gutscheine, Freiwetten, oder Quotenboosts - auf BONUS.DIRECT findest du für jeden Geschmack etwas. Wieso überzeugst du dich nicht gleich selbst von BONUS.DIRECT? Registriere dich mit wenigen Klicks und erhalte Zugang zu den besten Sportwetten-Angeboten in Österreich!

Denn unser Motto lautet: Erst gewinnen, dann spielen!

Gratis Gutscheine im Wert von 50 Euro auf BONUS.DIRECT

Du willst einfach mal ohne Risiko einen Wettanbieter testen? Dann bist du bei BONUS.DIRECT richtig. Denn wir haben aktuell mehrere Wettgutscheine auf unserer Seite im Wert von bis zu 50 Euro!

So kommst du zu den Gutscheinen:

Registriere dich auf BONUS.DIRECT Gehe danach in deinem Konto auf Gutscheine Einen oder mehrere Gutscheine auswählen

Fertig! Schon kannst du mit deinem Gratisguthaben wetten.

