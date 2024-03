Skandal im türkischen Fußball: Fans greifen Spieler an

Dutzende Trabzonspor-Anhänger stürmten nach dem 2:3 gegen Fenerbahce den Platz und griffen die jubelnden Spieler und das Trainerteam des Gegners an.

Trabzon. Fans von Trabzonspor haben in der türkischen Fußball-Liga für den nächsten Skandal gesorgt. Dutzende Anhänger stürmten nach dem 2:3 gegen Fenerbahce am Sonntagabend den Platz und griffen die jubelnden Spieler und das Trainerteam des Gegners an, wie Fenerbahce im Anschluss an die Partie mitteilte. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten, wie türkische Medien übereinstimmend berichteten. Fotos und Videos nach dem Abpfiff wurden auch in sozialen Netzwerken verbreitet.

Die Fenerbahce-Profis und die Unparteiischen mussten von Sicherheitspersonal geschützt werden und flüchteten vor den heranstürmenden Fans in die Kabinen, wie die Medien weiter berichteten.

Trabzonspor fans attack Fenerbahce players crazy scenes

Die Partie musste demnach zuvor bereits mehrmals unterbrochen werden, weil Fans Gegenstände auf das Spielfeld warfen.

Mehrere Gewalt-Vorfälle

Der türkische Fußball hatte bereits zuletzt mit Gewalt-Vorfällen für negative Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Jahr war Schiedsrichter Halil Umut Meler nach einem Spiel angegriffen worden. Meler leitete nun auch die Partie in Trabzon. Fenerbahce liegt in der Süper Lig nach 30 Spieltagen mit 79 Zählern auf Platz zwei und hat bei zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray noch Chancen auf die Meisterschaft. Trabzonspor hat als Dritter bereits 30 Zähler Rückstand auf Fenerbahce.