Skandal um Rapid-Schiri: 18 Elfer in einer Saison

Ein Skandal-Elfer kostet Rapid den Aufstieg in Florenz. Schiedsrichter Novak Simovic hält in seiner Heimat Serbien einen zweifelhaften Rekord.

Noch immer diskutieren die Rapid-Fans über das angebliche Handspiel von Nikolas Sattlberger, welches in der 89. Minute das 0:2 und damit das Aus im Conference-Play-off gegen die Fiorentina besiegelte. Im Mittelpunkt des Wirbels steht Schiedsrichter Novak Simovic (41). Ohne klare Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter (VAR) entschied der Serbe auf Strafstoß, obwohl selbst die TV-Bilder keinen eindeutigen Beweis für ein Handspiel lieferten.

Simovic trägt Spitzname "Elvis"

Simovic, der aufgrund seiner üppigen Haarpracht den Spitznamen "Elvis" trägt, ist ein wahrer Elfmeter-Spezialist wie eine Statistik aus der serbischen Liga zeigt. In der Saison 2020/21 pfiff der Unparteiische in 38 Spielen sagenhafte 18 Elfmeter. Gleich in vier Partien zeigte er doppelt auf den Punkt. Bis heute hält er damit einen zweifelhaften Rekord. Seiner Karriere hat der eifrige Griff zur Pfeife nicht geschadet. Im Gegenteil: 2022 wurde "Elvis" in der Vojvodina zum Schiri des Jahres gewählt und darf heuer sogar in der Champions League pfeifen.