0,020 Sekunden! Norris schnappt Verstappen in Spanien die Pole weg

Max Verstappen muss sich im Qualifying von Spanien um 0,020 Sekunden McLaren-Star Lando Norris geschlagen geben. In der zweiten Reihe starten am Sonntag die beiden Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell.

Lando Norris hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Großen Preis von Spanien die Pole Position weggeschnappt. Der britische McLaren-Pilot war am Samstag in Barcelona um zwei Hundertstelsekunden schneller als der niederländische Red-Bull-Superstar und steht damit im zehnten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) auf dem ersten Startplatz. Dahinter folgt das Mercedes-Duo Lewis Hamilton (+0,318 Sek.) und George Russell (+0,320).

"Es war eine perfekte Runde. Ich bin sehr glücklich, ich hatte noch nicht viele Pole Positions", sagte der 24-jährige Norris, der nach Russland 2021 erst zum zweiten Mal ganz vorne startet. "Das wird eine harte Sache, aber wir sind jetzt hier, um zu gewinnen", kündigte er an. Verstappen lag in Q3 zunächst vorne, ehe Norris ihn noch überholte. "Das Training war schwierig, aber ich habe mich im Qualifying gut gefühlt und noch Windschatten von Checo (Perez, Anm.) bekommen. Ich bin mit der ersten Reihe sehr glücklich", sagte der Vorjahressieger.

Von den großen Teams lieferte sich im Qualifying niemand einen Umfaller, hinter dem Mercedes-Duo in der zweiten Startreihe stehen die beiden Ferraris von Charles Leclerc (+0,348) und Carlos Sainz (+0,353). Sergio Perez im zweiten Red Bull musste sich mit dem achten Platz begnügen (+0,678). "Ich habe nicht mit der Pole gerechnet. Aber hier Dritter zu sein, dafür bin ich sehr dankbar", sagte Rekordweltmeister Hamilton. "Das Auto geht schön langsam in Richtung Rennmaschine. Vielleicht können wir morgen etwas Druck ausüben."

Brand-Schock am Vormittag

Vor dem Abschlusstraining am Vormittag hatte ein Brand im Fahrerlager einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Im Motorhome von McLaren, in dem für gewöhnlich Teammitglieder, Gäste und Fahrer bewirtet werden, kam es zu einer starken Rauchentwicklung inklusive beißendem Plastikgeruch. Wie der englische Rennstall während des Qualifyings mitteilte, wurde ein Mitarbeiter als Vorsichtsmaßnahme ins Krankenhaus eingeliefert. Ernsthafte Verletzungen soll es keine gegeben haben. Am Ende durften die McLaren-Mitarbeiter dann doch noch jubeln.,

In der WM-Wertung hat Verstappen nach seinem jüngsten Sieg in Kanada mit 169 Punkten einen Vorsprung von 31 Zählern auf Leclerc. Dritter ist Norris mit einem Rückstand von 56 Punkten auf den Triple-Weltmeister. Nächstes Wochenende ist die Formel 1 in Spielberg in der Steiermark zu Gast.