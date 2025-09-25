Alles zu oe24VIP
16 Stunden Todeszone – Red-Bull-Athlet rast den Mount Everest auf Skiern runter
Über 8.000 Metern

16 Stunden Todeszone – Red-Bull-Athlet rast den Mount Everest auf Skiern runter

25.09.25, 12:47
Wahnsinns-Coup am Dach der Welt.

Andrzej Bargiel (37) hat als erster Mensch überhaupt den Mount Everest (8.849 m) ohne Sauerstoff bestiegen und komplett bis ins Basislager auf Skiern abgefahren. Besonders irre: Der Red-Bull-Athlet verbrachte dabei 16 Stunden in der Todeszone über 8.000 Metern – wo jeder Schritt zum Überlebenskampf wird.

"Leistung jenseits menschlicher Grenzen"

Am 22. September erreichte Bargiel den Gipfel, schnallte sofort die Ski an und jagte über den Südcol nach unten. In Camp II legte er eine Nachtpause ein, bevor er am Morgen die letzte Etappe meisterte – inklusive des gefährlichen Khumbu-Eisbruchs. Am 23. September, 08.45 Uhr, stand er wieder sicher im Basislager. Nach insgesamt 4 Tagen, 4 Stunden und 15 Minuten Expedition. Damit schreibt der Pole, der schon 2018 mit seiner K2-Skiabfahrt Geschichte schrieb, erneut alpine Historie. Experten sprechen von einer „Leistung jenseits menschlicher Grenzen“.

