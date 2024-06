41:13 - Football-Junioren stürmen ins WM-Halbfinale

Der erste Schritt für unser Football-Nationalteam ist in eindrucksvoller Manier erledigt: Das Team von Head Coach Roman Floredo zieht mit einer 41:13-Gala gegen Kanada2 bei deren Heim-WM ins Halbfinale und träumt weiter vom Gold-Coup.

Vor dem Spiel waren unsere Asse rund um Vikings-Quarterback Michael Szabo unsicher mit welchem Team Kanada2 in den Bewerb starten wird. Doch mit dem Auftritt beim 41:13-Triumph im Viertelfinale der U20-WM hat die rot-weiß-rote Jugendauswahl wohl nicht gerechnet.

Die besten heimsichen Football-Talente bereiteten sich seit einer Woche in Kanada auf ihr bisheriges Karriere-Highlight vor. Die Erkenntnis nach dem Auftaktspiel im kleineren Stadion der Weltmeisterschaft: Diese Truppe muss sich vor niemandem verstecken. Die Kanadier hatten keine Chance. Nach einem vorischtigen Abtasten in den ersten Drives waren es die Österreicher, die einen Ballgewinn der Defense per Interception postwendend mit einem Touchdown ausnutzen konnten.

In dieser Tonart ging es weiter. Die Kanadier konnten in der ersten Halbzeit zwar mit einem Touchdown verkürzen, aber mehr ließ die AFBÖ-Auswahl nicht zu. Anfang des Schlussviertels stand es bereits 34:7 für unsere Asse. Man konnte es sich sogar leisten die Kräfte für das Halbfinale zu schonen. Im Finish konnten beide Seiten noch jeweils einmal punkten, so endete das Spiel mit einem klaren 41:13-Sieg für Team Austria.

Giganten-Duell in Mega-Arena

Der Lohn: In der Nacht auf Donnerstag (1 Uhr) geht es im Halbfinale in die 58.000-Mann-Arena, dem legendären Commonwealth Stadium in Edmonton. Dort trifft man auf den Sieger der Partie Kanada gegen Brasilien, also das Spiel mit der Einser-Garnitur der WM-Gastgeber. Sollte man diesen Hit auch gewinnen, könnte man am Sonntag ebenfalls in Edmonton auf die USA treffen.