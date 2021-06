Amerikanischer Youngster schneller als Bolt

Der 17-jährige US-Amerikaner Erriyon Knighton hat in der Nacht auf Dienstag bei einem Meeting in Florida über 200 m Werbung in eigener Sache gemacht.

In 20,11 Sekunden unterbot er den inoffiziellen U18-Weltrekord von Sprint-Legende Usain Bolt. In der altersübergreifenden Jahresweltbestenliste reihte sich Knighton damit auf Rang neun ein. Bei günstigen Verhältnissen mit Rückenwind (+1,6 m/s) lief Knighton zwei Hundertstel schneller als Bolt bei seinem Rekordlauf im Juli vor 18 Jahren. Für das amerikanische Sprint-Versprechen, das die 100 m - allerdings bei zu starkem Rückenwind - bereits in unter 10 Sekunden lief, wäre auch eine Karriere im American Football zur Debatte gestanden. Anfang des Jahres entschied er sich allerdings für eine Profi-Karriere als Leichtathlet.