Aufholjagd in letzter Minute :Österreich holt Gruppensieg

Die Österreich-Damen duellieren sich mit dem Vieze Europameister Spanien (12 Uhr). Tag zwei der Flag-Football-WM ist angebrochen. Sowohl das Damen als auch das Herren Nationalteam hat sich bereits für das Achtelfinale Qualifiziert, nun geht es um den Gruppensieg.

Die erste Halbzeit der Damen ist bereits vorbei. Mit einem Punktestand von 13:14 für die Spanierinnen wurde zur Halbzeitpause abgepfiffen. Nach der knackigen zwei Minütigen Pause laufen die Flag -Footballerinnen wieder auf und versuchen weiterhin ihr Glück. Den Spanischen Damen gelingt es, ihren ein-Punkt Vorsprung auszuweiten und so führen sie die Partie einige Zeit mit 13:21 an. Doch der Genuss der Führung wird der Spanischen Truppe nur kurz gewährt. Ein Hammer-Pass von Quarterback Stribny und ein erfolgreicher Extrapunkt bringt die rot- weiß-roten wieder näher an den Gegner heran (20:21).

Aufholjagt mit 1:39 auf der Uhr

Kurz vor Schluss Punkten die Spanierinnen erneut und erweitern auf einen Stand von 22:28. Nun bleibt den Österreichischen Athletinnen nur noch 1:39 um erneut zu Punkten. Wide Receiver Franziska Sottner fängt einen Pass, erläuft anschließend das wichtige First Down und erzielt neue vier Versuche für Österreich. Mit 30 Sekunden auf der Uhr setzt Saskia Stribny zu einem Pass in die Endzone an, wobei sie jedoch ihr Ziel überwirft.

Unter höherem Druck scheint es besser zu funktionieren und so fängt Katrin Mansbart mit 19 verbleibenden Sekunden einen weiteren Touchdown -Pass. Dank des geglückten Extrapunkts kann Österreich mit 29:28 in Führung gehen, muss aber nun den Ball an die Spanierinnen abgeben. Diese versuchen in den letzten Sekunden noch einen Pass in der Endzone anzubringen. Dieses Vorhaben kann die Österreichische Verteidigung souverän verhindern und somit bleibt es bei einem Punktestand von 29:28 zugunsten Österreichs. Mit einer herausragenden Leistung holen sich die Damen den Gruppensieg.