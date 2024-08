Doppeltes Gold-Glück bei Heim-EM

Österreichs Basketballer schrieben am Sonntag Geschichte.

Doppeltes Goldglück für unsere Basketballer! Vier Tage lang sorgten unsere Athleten bei der Heim-Basketball-EM für Euphorie auf der Kaiserwiese im Prater. Nachdem unsere Rollstuhlbasketballer sich bereits mit dem goldenen Edelmetall belohnt hatten, tat es ihnen das Herren-Team am Sonntagabend vor 4.000 mitfiebernden Fans gleich. Es war ein Abend, an dem Geschichte geschrieben wurde - und das nicht nur, weil wir uns (gleich zweimal) über unser erstes Basketball-Gold freuen durften.

Nach 25 Jahren wieder Mannschafts-Medaillen-Erfolg

Denn das letzte Mal, als Österreich über eine Medaille bei einem Großereignis in einer olympischen Mannschaftssportart jubeln durfte, ist bereits 25 Jahre her. Nach der Handball-WM 1999 in Norwegen und Dänemark brachten die österreichischen Damen die Bronze-Medaille mit nach Hause.

Die Herren mussten überhaupt seit 1954 auf ein Edelmetall warten. Bei der Fußball-WM in der Schweiz setzten sich unsere Kicker damals im Spiel um Platz drei gegen Uruguay durch (3:1).

Söhnel: "Gold übertrifft alle Erwartungen!"

Zurück in der Gegenwart, kann es das Gold-Team rund um Nico Kaltenbrunner (24), Toni Blazan (32), Fabio Söhnel (27) und Enis Murati (36) kaum glauben. "Absolut verrückt - zu Hause eine Goldmedaille bei der Europameisterschaft. Es gibt nichts Besseres. Wir sind mit der Erwartung einer Medaille gekommen, aber Gold übertrifft alle Erwartungen", so der aus Altach stammende Söhnel. "Das Turnier reflektiert unsere Mannschaft perfekt, wir gehen durch alle Höhen und Tiefen, doch wir kämpfen immer weiter und zeigen unseren Charakter."

Auch der gebürtige Kosovare Murati war überwältigt: "Ich kann es immer noch nicht realisieren! Wir gewinnen das erste Gold in einer Teamsportart überhaupt in Wien vor eigenem Publikum und ich bin ein Teil davon."

Auch Gold-Triumph bei Rollstuhlbasketballern

Das sollte bei der 3x3-EM in Wien nicht unser einziges Star-Quartett bleiben. Mit einem 15:14-Triumph in der Overtime gegen Polen, machten sich auch unsere Rollstuhlbasketballer Mehmet Hayirli, Hubert Hager, Matthias Watian und Alex Suppan zu Gold-Champions.

© Basketball Austria ×

Hayirli, der für den entscheidenden Last-Second-Treffer sorgte platzte vor Stolz: "Ich kanns immer noch nicht glauben, brauche noch paar Momente, um das zu realisieren und das aufzusaugen. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, wie wir auf dem Platz gekämpft haben. Wir haben immer an uns geglaubt, das Publikum hat uns angetrieben. Es ist wie ein Traum."