Ex-NBA-Profi (34) von Alko-Lenker überfahren – tot

Der 34-jährige türkische Basketball-Profi wurde von einem alkoholisierten Fahrer erfasst, während er auf dem Gehsteig wartete. Das Unfallopfer, Ilkan Karaman, starb sofort. Gegen den betrunkenen Pkw-Fahrer wurden sofort Ermittlungen eingeleitet.

BREAKING: Turkish professional basketball player Ilan Karaman tragically lost his life after being struck by a drunk driver. He was 34.



Karaman was drafted into the NBA in 2012 by Brooklyn with the No. 57th pick, but did not play a game.