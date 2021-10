Sensation! Österreichs Billard-Profi Albin Ouschan übernimmt mit dem Sieg beim Norfolk-Turnier die Führung im WPA-Rankin.

Billard-Ass Albin Ouschan wird in der nächsten WPA-Weltrangliste auf Platz eins aufscheinen. Der Kärntner gewann am Wochenende das mit 114.000 US-Dollar dotierte 9-Ball-Turnier in Norfolk/Virginia und verbessert sich im Ranking damit von Platz vier ganz nach vorne. Der Tiroler Harald Lechner belegte Rang neun.