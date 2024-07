Liebes-Aus bei Darts-Wunderkind Littler

Glück im Spiel, Pech in der Liebe! Der britische Darts-Superstar Luke Littler und seine Freundin Eloise haben sich getrennt. Das berichtete zumindest das Boulevard-Blatt "Sun".

Nur zehn Monate nach dem romantischen Beginn ihrer Beziehung haben sich Darts-Star Luke Littler und seine Freundin Eloise getrennt. Doch was genau hat zu diesem überraschenden Schlussstrich geführt?

Keine Zeit für die Liebe

Laut Berichten haben die ständigen Reisen und der intensive Zeitplan von Littler als Grund für das Liebes-Aus gesorgt. Der 17-jährige Darts-Profi ist derzeit extrem beschäftigt, da er in der ganzen Welt an Turnieren teilnimmt und sich auf seine Karriere konzentriert. „Luke und Eloise haben wirklich ihr Bestes gegeben, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, aber Lukes Darts-Karriere hat einfach zu viel von seiner Zeit in Anspruch genommen“, erklärte eine anonyme Quelle gegenüber der britischen Presse.

Trotz der Trennung gibt es keine negativen Gefühle zwischen den beiden. Im Gegenteil: Beide scheinen entschlossen zu sein, ihre Freundschaft zu bewahren. „Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen“, so die Quelle weiter. „Eloise unterstützt Lukes Karriere voll und ganz und wünscht ihm nur das Beste. Sie wollen Freunde bleiben und haben die Trennung in guten Verhältnissen vollzogen.“

Bei Nachwuchsturnier kennengelernt

Der Weg der beiden begann im August letzten Jahres, als sich Littler und Eloise bei einem Nachwuchsturnier für junge Darts-Spieler kennengelernt haben. Die Chemie stimmte von Anfang an, und Eloise wurde bald zur festen Begleitung bei Lukes Turnieren. Doch trotz ihrer starken Bindung und der gemeinsamen Zeit, die sie verbracht haben, stellte die berufliche Belastung eine unüberwindbare Hürde dar. Aber wer weiß, vielleicht entfacht das Feuer noch einmal