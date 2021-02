Ex-Wrestling-Star outete sich als Frau

Der ehemalige WWE-Star Tyler Reks outete sich in einem emotionalen Instagram-Posting als Frau.

Seine WWE-Karriere begann 2009. Bis 2012 war Tyler Reks in den TV-Shows zu sehen. In einem Instagram-Posting hat der bullige Typ verkündet, dass er nun als Frau lebt und sich Gabbi Alon Tuft nennt.

Auf Instagram schrieb Tuft: „Das bin ich. Das ist die Seite, die ich im Schatten versteckt hielt. Ich hatte Angst, was die Welt von mir denken würde – was meine Freunde und meine Familie von mir halten würde. Ich habe aber keine Angst mehr. Ich liebe mich so wie ich bin. Die letzten acht Monate waren die dunkelsten in meinem Leben. Das emotionale Durcheinander Transgender zu sein und mich der Welt stellen zu müssen, hat mich mehrere Male fast an mein Ende gebracht. Doch es kam der Tag, an dem es mir egal war, was andere Leute denken, und ich grenzenlos wurde und meinem wahren selbst erlaubt habe, ins Licht zu treten.“

Tomorrow on Extra TV, be sure to watch my exclusive interview with Billy Bush. Mark your calendars and visit https://t.co/qOYE12xZNO to check your local listings and air time. pic.twitter.com/XOv6IcOMvx February 4, 2021

Gabbi Alon Tuft ist sogar verheiratet, hat mit Ehefrau Priscilla eine gemeinsame neunjährige Tochter. Tuft weiter: „Meine liebende Ehefrau, Familie und engste Freunde haben mich akzeptiert wie ich bin. Ich bin ihnen für immer dankbar. Eure Unterstützung auf meinem Weg bedeutet mir mehr, als ihr erahnen könnt. Ich erwarte nicht von allen, mich zu verstehen oder mit mit einer Meinung zu sein. Es liegt nicht an mir, eure Glaubensgrundsätze zu verändern. Die äußere Hülle kann sich verändern, aber die Seele bleibt gleich.“