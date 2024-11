Handball-Damen starten mit Sieg in Heim-EM

Zum Auftakt der Handball-Frauen-EM fertigten die Österreicherinnen in Innsbruck Slowakei mit 37:24 ab.

Auf so einen Start in die Heim-EM hatten die Österreicherinnen gehofft. Am Donnerstag feierten Ines Ivancok-Soltic und Co. in der Innsbrucker Olympiahalle den erwarteten Auftaktsieg in Gruppe E, setzten sich gegen die Slowakei souverän mit 37:24 (17:11) durch. Der erste Schritt auf dem Weg Richtung Hauptrunde ist getan. Am Samstag folgt das "Bonusspiel" gegen Titelverteidiger Norwegen, ehe am Montag das wohl entscheidende Duell mit Slowenien (beide 18.00/live ORF 1) ansteht.

Die Auftakt-Partie vor 2.414 Zuschauern war nur in den ersten zehn Minuten spannend. Diese Phase nutzte Österreich, das mit dem 0:1 überhaupt nur einmal zurücklag, um bei der ersten EM-Teilnahme seit 16 Jahren ins Spiel zu finden. Beim 6:6 schnupperten die Außenseiterinnen zum letzten Mal heran, dann suchten sie zumeist vergebens die Lücke in der rot-weiß-roten Abwehr.

Wichtiger Schritt Richtung Hauptrunde in Wien

Auch Torfrau Lena Ivancok glänzte danach mit einigen Paraden, u.a. bei einem Siebenmeter, sieben Minuten blieben die zum erst sechsten Mal an einer EM- oder WM-Endrunde vertretenen Slowakinnen ohne Treffer. Tor um Tor vergrößerte sich der Vorsprung der Gastgeberinnen, die sich dabei auf zahlreiche erfolgreiche Werferinnen stützen konnten.

Während die ÖHB-Auswahl fast jeden Angriff erfolgreich abschloss, mussten die Slowakinnen über fünf Minuten auf ihr erstes Tor in der zweiten Hälfte warten. Österreich war da beim Stand von 22:12 (36.) am Weg, die bisher höchsten EM-Siege (+13) aller Zeiten einzustellen, musste sich vorerst aber noch gedulden. Die Slowakinnen kamen wieder etwas heran, waren schließlich aber völlig chancenlos. Im Finish der Begegnung spielte man schließlich aber doch seine - nicht zuletzt körperliche - Überlegenheit aus. Auch im achten Duell mit den Slowakinnen musste Österreich nicht als Verlierer vom Platz, sondern feierte vielmehr den sechsten Sieg. Damit ist ein wichtiger Schritt Richtung Hauptrunde, die in Wien über die Bühne geht, geschafft!

Handball-Frauen-EM, Vorrunde

Gruppe E: Österreich - Slowakei 37:24 (17:11). Beste Werferinnen AUT: Ivancok-Soltic, Reichert je 8, A. Pandza 4