Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Horak/Riegl sichern erste Medaille für Österreich
© facebook

Word Games:

Horak/Riegl sichern erste Medaille für Österreich

10.08.25, 14:13
Teilen

Österreich hat bei den World Games in Chengdu die erste Medaille gewonnen. Das niederösterreichische Jiu Jitsu-Duo Johannes Horak und Gernot Riegl holte Silber im Mixed Duo-Teambewerb. Wakesurferin Alina Binder wurde Fünfte.

Bei den World Games, dem größten Event für nicht-olympische Sportarten, sorgte das österreichische Team für einen bemerkenswerten Erfolg. Horak und Riegl setzten sich im Mixed-Wettbewerb durch, bei dem beliebige Geschlechterkombinationen antreten dürfen.

Höhepunkt in Chengdu

Die Silbermedaille markiert den bisherigen Höhepunkt für Österreich bei diesen Spielen. Parallel dazu erreichte Wakesurferin Binder einen respektablen fünften Platz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden