Horak/Riegl sichern erste Medaille für Österreich

Österreich hat bei den World Games in Chengdu die erste Medaille gewonnen. Das niederösterreichische Jiu Jitsu-Duo Johannes Horak und Gernot Riegl holte Silber im Mixed Duo-Teambewerb. Wakesurferin Alina Binder wurde Fünfte.

Bei den World Games, dem größten Event für nicht-olympische Sportarten, sorgte das österreichische Team für einen bemerkenswerten Erfolg. Horak und Riegl setzten sich im Mixed-Wettbewerb durch, bei dem beliebige Geschlechterkombinationen antreten dürfen.

Höhepunkt in Chengdu

Die Silbermedaille markiert den bisherigen Höhepunkt für Österreich bei diesen Spielen. Parallel dazu erreichte Wakesurferin Binder einen respektablen fünften Platz.