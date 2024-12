Horror-Crash: Bahnrad-Duo stürzt ins Publikum

Die Sportlerinnen stürzten in voller Fahrt über die Bande in die Zuschauerränge. Der Veranstalter und der Weltverband UCI teilten am späten Samstagabend mit, dass neben den Fahrerinnen insgesamt vier Zuschauer medizinisch behandelt werden mussten. Marchant wurde mit Verdacht auf einen Unterarmbruch ins Spital gebracht.

Wow... the German rider just took out Katie Marchant... both going completely over the barrier into the crowd at Lee Valley Velopark. After being treated by Paramedics fortunately she only sustained a broken arm, and severe bruises probably. GWS Katie. ???? pic.twitter.com/zbKBKoZxoK