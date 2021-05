Indians und Metrostars feiern zwei Siege

Die Dornbirn Indians und die Vienna Metrostars konnten beide Spiele ihres Doubleheaders am Sonntag für sich entscheiden.

Der Tabellenführer der Division West wurde seiner Favoritenrolle gegen die Feldkirch Cardinals gerecht und setzte sich mit 17:0 und 3:0 durch. Für das Highlight des Tages sorgte Joachim Frick von den Indians, der seinen insgesamt 456. Hit verbuchte und damit die alleinige Führung in der ewigen Bestenliste übernahm. Im Wiener Derby konnten die Metrostars ebenfalls beide Spiele gegen die Vienna Wanderers für sich entscheiden, allerdings mit jeweils nur einem Run Differenz. Spiel eins der „Bim Series“ ging mit 3:2 an den amtierenden Meister. Im zweiten Spiel machten sie im letzten Inning einen 1:5-Rückstand wett, um am Ende noch mit 6:5 zu gewinnen. In der Tabelle der Division Ost zogen die Metrostars somit an den Wanderers vorbei und sind neuer Tabellenzweiter.

Vienna Metrostars – Vienna Wanderers 3:2 & 6:5



Zwei extrem spannende Spiele mit hochklassigem Baseball, wie man es in dieser Paarung schon oft gesehen hat, brachten die ersten Wiener Derbys der Saison zwischen den Vienna Metrostars und den Vienna Wanderers. Im ersten Spiel holten sich die Metrostars früh die Führung, wobei Peter Ferak mit zwei Sac-Flys den größten Beitrag dazu lieferte, während die Wanderers zunächst noch mit RBI-Singles von Dominik Talir und Fabian Hirnschal dagegen halten konnten. Doch Jakob Simonsen lief wie schon so oft als Starter zu Höchstform auf und konnte schließlich auch im neunten Inning den Tying Run auf der zweiten Base halten und einen Complete-Game Win einfahren. Spiel eins endete mit 3:2 zugunsten der Metrostars.

Im zweiten Spiel drückte zunächst Wanderers-Pitcher Christian Tomisch dem Spiel seinen Stempel auf. Er startete mit 5 2/3 perfekten Innings, bevor er drei Hits und im achten Inning einen Homerun von Claus Seiser kassierte. Währenddessen stellte seine Offense sukzessive – unter anderem durch Doubles von Talir und RBIs durch Hirnschal und Zimmerle – eine 5:0 Führung her, die bis ins neunte Inning scheinbar sicher hielt. Doch der Wanderers-Bullpen konnte diesen Sieg nicht ins Ziel bringen. Schnell kam es zu Bases Loaded, kein Out – und diese Situation nutzen die Metrostars eiskalt aus. Zunächst kamen sie schrittweise durch Walks und Hits zum Ausgleich, ehe Alex Hilliard mit einem Sac-Fly für den Winning Run sorgte. Spiel zwei endete somit mit 6:5 für die Metrostars, die in der Tabelle der Division Ost an den Wanderers vorbeizogen und neuer Tabellenzweiter sind.

Dornbirn Indians – Feldkirch Cardinals 17:0 & 3:0



Die Dornbirn Indians feierten zwei klare Siege gegen die Feldkirch Cardinals (17:0 & 3:0) und untermauerten dadurch ihre Tabellenführung in der Division West. Es waren bereits die Siege zehn und elf in Folge für die Indians gegen die Cardinals. Im ersten Spiel taten sich die Gäste gegen das starke Pitching von Ryan Rupp schwer. Der Pitcher der Indians kassierte im gesamten Spiel nur zwei Hits und verbuchte 14 Strikeouts. Die Offense der Indians wiederum brillierte. Bereits im ersten Inning verbuchten sie zwei Runs. Ganze neun Runs folgten im dritten Inning. Somit war Spiel eins bereits frühzeitig entschieden. Der Höhepunkt der Partie war der insgesamt 456. Hit in der Bundesliga von Joachim Frick, der damit die alleinige Führung in der ewigen Bestenliste übernahm. Die Jagd nach dem Rekord begann 2009 als der bisherige Rekordhalter Heinrich Amadei (Vienna Bulldogs, Vienna Metrostars und Vienna Wanderers) seine eindrucksvolle Karriere beendete.

Spiel zwei war zunächst eine deutlich engere Angelegenheit. Bis zu Beginn des fünften Innings führten die Indians lediglich mit 3:0. Im fünften Inning konnten sie, bei immer stärker werdendem Regen, fünf Runs nachlegen. Kurz darauf musste Spiel zwei wegen Regens unterbrochen und später sogar abgebrochen werden. Endstand der Partie war 3:0, da das letzte Halbinning wegen des Regenabbruchs nicht zählte. Indians-Pitcher Lochlan Southee kassierte in allen fünf gespielten Innings nur zwei Runs und keinen einzigen Walk.