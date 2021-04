Kapfenberg Bulls erster BSL-Finalist

Die Kapfenberg Bulls haben am Sonntag im dritten Spiel der Halbfinal-Serie in der Basketball-Superliga (BSL) der Männer den Sack zugemacht.

Die Steirer besiegte die Flyers Wels erneut und stellten in der "best of five"-Serie uneinholbar auf 3:0. Die Bulls besiegten die Oberösterreicher sicher mit 82:58 (40:34). Im Endspiel ab 6. Mai geht es nun entweder gegen die Swans Gmunden oder die Gunners Oberwart. Die Swans konnten die Serie am Sonntagabend beenden.

Die Welser hielten am Sonntag bis zur Pause noch mit, mit einem 27:13 im dritten Abschnitt zogen die Hausherren aber klar davon und legten die Basis zum Sieg. Die Bulls spielen zum elften Mal in der Vereinsgeschichte um den Meistertitel.