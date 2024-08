Klettern: Jessica Pilz als Zweite ins Finale

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat als Zweite souverän das Finale des olympischen Kletter-Bewerbes erreicht.

Die Ex-Weltmeisterin verbesserte sich am Donnerstag im Vorkampf des Lead-Teilbewerbs in Le Bourget mit der drittbesten Leistung vom sechsten Platz nach dem Bouldern noch deutlich. Besser als Pilz war in der Gesamtabrechnung nur die überlegene Topfavoritin und Titelverteidigerin Janja Garnbret aus Slowenien.

"Ich hatte Spaß in der Wand. Es war viel entspannter als ich gedacht hätte. Ich mag Vorstieg so viel mehr als Bouldern, ich hab es wirklich genossen", sagte Pilz. Die Top acht nach beiden Disziplinen erreichten die Medaillenentscheidung, die am Samstag angesetzt ist. Das Finale der Männer mit Jakob Schubert steigt am Freitag.