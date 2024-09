Klettern: Pilz bei Heimweltcupsieg von Garnbret in Koper Zweite

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat sich beim Kletter-Weltcup in Koper im Vorstieg nur Doppel-Olympiasiegerin Janja Garnbret geschlagen geben müssen.

Die Slowenin gewann am Samstag vor Heimpublikum mit einer Wertung von 46+ vor der bei den Sommerspielen in Paris drittplatzierten Pilz (40+). Dritte wurde Annie Sanders (USA/39+). Die ebenfalls in die Entscheidung der besten acht gekommene Kärntnerin Mattea Pötzi belegte Rang sieben (32+).

"Von der Leistung her wäre im Finale sicherlich noch ein bisschen etwas drinnen gewesen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich alles rausholen konnte. Janja wäre ohnehin nicht zu schlagen gewesen, von daher war Platz zwei das Optimum", resümierte Pilz. Nach der kleinen Pause nach Paris sei es für sie schwer gewesen wieder reinzukommen. "Es war im Training etwas holprig. Ich wollte hier aber unbedingt klettern. Mir taugt Koper, ich liebe das Wettkampfklettern und bin gerne mit dem Team unterwegs", sagte die 27-Jährige.

Im Männer-Finale war Österreich nicht vertreten, Jakob Schubert hatte auf ein Antreten in Slowenien verzichtet.