Kroatien besiegt Frankreich und steht im Handball-WM-Finale

Co-Gastgeber Kroatien steht im Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Dagur Sigurdsson setzte sich in Zagreb mit 31:28 gegen Rekordweltmeister Frankreich durch.

Kroatien hat sich mit einer beeindruckenden Leistung gegen Frankreich ins Finale der Handball-WM gespielt. Vor ausverkauftem Haus in Zagreb dominierten die Hausherren die erste Hälfte und führten zwischenzeitlich mit neun Toren Vorsprung (18:9).

Starker Beginn bringt Kroatien ins Finale

Angetrieben vom heimischen Publikum erwischte Kroatien einen perfekten Start. Bereits zur Halbzeit lag das Team von Trainer Dagur Sigurdsson mit 18:11 in Führung. In der zweiten Hälfte kam Frankreich zwar besser ins Spiel, doch die Kroaten verteidigten ihren Vorsprung souverän und fixierten mit einem 31:28 den Finaleinzug.

Finale gegen Dänemark oder Portugal

Im Endspiel am Sonntag (18:00 Uhr/live ORF Sport +) kämpft Kroatien 22 Jahre nach dem ersten WM-Titel um den zweiten Triumph. Gespielt wird allerdings nicht mehr in Zagreb, sondern in Oslo. Der Gegner wird im zweiten Halbfinale zwischen Dänemark und Portugal ermittelt.