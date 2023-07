Lechner bei Fecht-WM im Sechzehntelfinale out

So wie Olivia Wohlgemuth am Vortag hat es am Donnerstag auch Moritz Lechner im Florett bis ins Sechzehntelfinale der Fecht-Weltmeisterschaft in Mailand geschafft.

Der 23-jährige Steirer musste sich dort dem Italiener Filippo Macchi mit 14:15 geschlagen geben, nachdem er davor den Mexikaner Diego Cervantes mit 15:12 besiegt hatte. Maximilian Ettelt schied gegen den topgesetzten US-Amerikaner Alexander Massialas mit 12:15 aus. Damit sind die Einzel-Bewerbe für die Österreicher beendet. In den bevorstehenden Mannschaftsbewerben ist der ÖFV im Frauen-Florett und Männer-Degen (Freitag) und Männer-Florett (Samstag) vertreten.