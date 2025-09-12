O'Shea nicht mehr Trainer von ÖBV-Männer-Nationalteam

Chris O'Shea ist nicht mehr Cheftrainer des österreichischen Basketball-Nationalteams. Der US-Amerikaner musste wegen seines Engagements bei den Tainan Ghosthawks in Taiwan gehen. Eine Nachfolge soll binnen zehn Tagen gefunden werden.

Der Österreichische Basketballverband (ÖBV) hat die Zusammenarbeit mit Chris O'Shea beendet. Der 44-jährige US-Amerikaner war seit 2009 in verschiedenen Funktionen für den Verband tätig und betreute zuletzt das Männer-Nationalteam.

Problematische Doppelbelastung

Laut ÖBV ließ O'Sheas Club-Tätigkeit für die Tainan Ghosthawks in Taiwan "keine optimale Vorbereitung und Betreuung" des Nationalteams zu. Die örtliche und zeitliche Distanz wurde als zu groß erachtet. O'Shea zeigte Verständnis für die Entscheidung.

Sportliche Bilanz und Nachfolge

Unter O'Sheas Führung gewann das Nationalteam nur sechs von 19 Spielen. Der ÖBV will binnen zehn Tagen einen Nachfolger finden, da im November die zweite Phase der WM-Qualifikation beginnt.