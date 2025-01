ÖHB-Team gewinnt zweiten WM-Test

Österreichs Handball-Männer zeigten eine gute Reaktion auf das Debakel zum Auftakt des Viernationen-Turniers in Plock. Einen Tag nach der 19:31-Abfuhr gegen Gastgeber Polen besiegte die ÖHB-Auswahl am Donnerstag Tunesien knapp mit 32:30.

Dabei lag die Auswahl von Ales Pajovic gegen den zehnfachen Afrika-Meister nur Mitte der ersten Halbzeit in Rückstand. Nach einem guten Start gerieten die Österreicher in der 15. Minute in Rückstand und verloren unmittelbar danach Abwehrspieler Lukas Herburger mit einer Roten Karte (16.). In Minute 21 ging das ÖHB-Team wieder in Führung, die nicht mehr abgegeben wurde. Die Österreicher verspielten in der zweiten Halbzeit zwar beinahe einen Vier-Tore-Vorsprung, legten danach aber wieder zu und siegten letztlich sicher.

WM-Generalprobe gegen Japan

Zum Abschluss geht es am Freitag (17.30/live ORF Sport+) gegen Japan, ehe die Mannschaft zur Endrunde nach Kroatien reist. In Porec trifft Österreich auf Kuwait (14.1.), Katar (16.1.) und den großen Gruppenfavoriten Frankreich (18.1.). Die Österreicher müssen bei der WM auf den verletzten Kapitän Mykola Bilyk verzichten.