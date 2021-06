Österreich gewinnt Silber mit 300-m-Gewehr

Österreichs Männerteam hat bei den Europameisterschaften im Sportschießen in Osijek im Dreistellungsmatch mit dem 300-m-Gewehr die Silbermedaille gewonnen.

Bernhard Pickl, Gernot Rumpler und Andreas Thum mussten sich am Freitag im Finale um Gold der Schweiz mit 38:46 geschlagen geben. Für Rumpler war es bereits die fünfte Medaille in Kroatien.

"Ich freue mich riesig, dass es heute noch einmal geklappt hat. Ich war jetzt dreimal in einem Goldmedal-Match und bin sehr zufrieden", sagte Rumpler. Im Großkalibergewehr-Bewerb am Samstag mit dem 300-m-Standardgewehr geht Pickl als Weltrekordhalter und Titelverteidiger an den Start. "Mein Ziel ist es, den morgigen Wettkampf zu einem krönenden Abschluss zu machen."