Österreichs Flag-Football-Elite im WM Medaillenkampf

Am Dienstag ist es so weit. Die Flag-Football-WM (27-30. August) in Finnland startet und somit auch die Medaillenjagd für die beiden Österreichischen Nationalteams.

Mit dem Rückenwind des neuen Olympia-Status für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles spielt die Flag-Football-Elite von Dienstag bis Freitag in Lahti um WM-Medaillen. Durchaus chancenreich dabei die österreichischen Teams, Fernziel ist die Teilnahme an den Spielen in vier Jahren. Die rot-weiß-roten Männer treten in Finnland als Vize-Europameister an. "Eine Medaille ist unser Ziel", sagte Chefcoach Michael Salamon selbstbewusst. Österreichs Frauen-Equipe hat ähnliches vor.

Herausforderung für die Damen

Zumindest aber strebt die von Robert Riedl betreute Truppe die Top sieben an, da das ein Ticket für die World Games 2025 in Chengdu bringen würde. Interessant, dass bei diesem nächstjährigen Großereignis nicht-olympischer Sportarten ein Frauen-Turnier angesetzt ist, aber keines der Männer. In der WM-Gruppenphase ist Österreichs Männer-Auswahl höher zu stellen als die Gegner Schweiz, Ukraine und Polen, jene der Frauen ist gegen Vize-Europameister Spanien Außenseiter, auf jeden Fall aber höher einzuschätzen als Neuseeland und die Schweiz.

Unterstützung von Übersee

Seit einigen Monaten steht beiden Nationalteams dieser kontaktlosen American-Football-Variante mit Christopher Lankford der Ex-Chefcoach der US-Frauen zur Verfügung. Er führte die Amerikanerinnen 2018 und 2021 zu WM-Gold, steht den Österreichern als Delegationsmitglied beratend zur Seite. Auch sei heuer bei der Anzahl der Coaches aufgestockt worden, beim Frauen-Team von zwei auf fünf Betreuerpositionen. Bei den Weltmeisterschaften im Dezember 2021 hatten die AFBÖ-Frauen Bronze geholt, die -Männer Rang sechs. Es gewann jeweils USA vor Mexiko.

Die Vergangenheit lässt hoffen

Es hat bisher zehn Weltmeisterschaften im Flag Football gegeben, wobei die österreichischen Männer 2002 daheim, 2004 und 2012 Gold geholt haben. Damit sind sie die Nummer zwei hinter dem fünffachen und zuletzt en suite viermaligen Rekord-Weltmeister USA. AFBÖ-Silber gab es 2018. Österreichs Frauen sind noch ohne WM-Titel, Silber gab es 2016. Neben 2021 hatte es auch 2010 zu Bronze gereicht.