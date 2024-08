Red Bull Protz -Auftritt bei Louis Vuitton-Cup

Protziger Auftritt beim Louis Vuitton Cup. Red Bull scheut keinen Kosten und Mühen und stößt mit dem Boot "Alinghi Red Bull Racing" in See.

Nach Jahren der Vorbereitung und den jüngsten ersten Eindrücken von AC75-Rennen ist Alinghi Red Bull Racing nun bereitet für den Louis Vuitton Cup, der am Donnerstag beginnt. Dieser Wettbewerb besteht aus drei Phasen, in denen alle sechs Teams antreten, um zu bestimmen, welches den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand im Kampf um den Gesamttitel herausfordern darf.

Herausforderung bei aggressiver Vorregatta

Während der letztwöchigen Vorregatta, bei der die AC75s erstmals im Wettbewerb gegeneinander antraten, fiel der Schweizer Herausforderer durchweg durch eine aggressive und taktisch gut koordinierte Vorstartphase auf, was ihm in mehreren Rennen einen frühen Vorsprung sicherte. „In der vergangenen Woche hatten wir endlich die Gelegenheit, in echten Situationen gegen die besten Match-Racer der Welt anzutreten – um zu lernen und um zu sehen, wo wir im Vergleich stehen“, sagte Silvio Arrivabene, Co-General Manager des Teams. „Die harte Arbeit, die wir in das Training der Vorstartsituation investiert haben, hat sich ausgezahlt, und wir haben einige ausgezeichnete Starts der Jungs sehen können.“

Das Team will endlich in See stechen



Die drei rennfreien Tage seitdem nutzte Alinghi Red Bull Racing, um mit Designanpassungen und verbessertem Handling das Boot noch schneller zu machen, um das volle Potenzial von BoatOne ausreizen zu können. Jeder Renntag macht das Team stärker und schneller, und Skipper ArnaudPsarofaghis kann es kaum erwarten, wieder auf die Rennstrecke zu dürfen. „Wir wissen, dass wir ein Boot besitzen, das Rennen gewinnen kann, und eine Crew haben, die gut segeln kann. Nun wird es endlich ernst, und die Crew ist hungrig auf mehr Wettkampf. Wir freuen uns alle wirklich darauf, gegen die anderen Boote zu fahren.“

Arrivabene ergänzte: „Die letzte Woche hat gezeigt, dass alle Teams im Spiel sind und uns wirklich spannende und intensive Rennen erwarten. Wir sind bereit.“Alinghi Red Bull Racings erstes Louis Vuitton Cup Match wird am Donnerstag, den 29. August, gegen den französischen Herausforderer stattfinden.